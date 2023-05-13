Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Есть ли изменения: как в Днепре сегодня работает общественный транспорт

Сегодня 09:52
просмотров

Важная информация!

Новости Днепра про Есть ли изменения: как в Днепре сегодня работает общественный транспорт

В субботу, 13 мая, в Днепре электротранспорт будет работать в штатном режиме, по расписанию выходного дня.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

На маршруты вышли 137 единиц подвижного состава.

Расписание движения троллейбусов и трамваев можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт» или в Telegram-боте.

Также по городу работают 92 автобусных маршрута. В общей сложности курсируют 708 автобусов (из них 109 – большой вместимости).

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Читайте также:

Новости Днепра про Есть ли изменения: как в Днепре сегодня работает общественный транспортУкраїнська Новости Днепра про Есть ли изменения: как в Днепре сегодня работает общественный транспортРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Был 4 автомобиль: стали известны подробности смертельной аварии на трассе Днепр-Никополь
    Новости Днепра
    Сегодня 09:32
    Был 4 автомобиль: стали известны подробности смертельной аварии на трассе Днепр-Никополь

    11 мая на трассе Днепр-Никополь произошла ужасная авария: там столкнулись…

    Несколько воздушных тревог: как прошла ночь на Днепропетровщине
    Новости Днепра
    Сегодня 08:16
    Несколько воздушных тревог: как прошла ночь на Днепропетровщине

    Ночью в Днепропетровской области было несколько воздушных тревог.

    Оккупанты тренируются быстро убегать из Запорожской АЭС, — «Энергоатом»
    Новости Украины
    Вчера 16:18
    Оккупанты тренируются быстро убегать из Запорожской АЭС, — «Энергоатом»

    Хороший знак!

    В Кривом Роге дорожный знак застрял в капоте KIA: что произошло
    Новости Днепра
    Вчера 15:47
    В Кривом Роге дорожный знак застрял в капоте KIA: что произошло

    Такую картину могли сегодня наблюдать жители Ингулецкого района Кривого Рога.

    Последние новости

    Два человека сгорели заживо: в Днепре «Славута» врезалась в железобетонную опору и вспыхнула
    Два человека сгорели заживо: в Днепре «Славута» врезалась в железобетонную опору и вспыхнула

    Сегодня ночью на линию "101" сообщили, что на улице Новопокровская горит легковой автомобиль.

    Сегодня 10:17
    0
    просмотров
    Был 4 автомобиль: стали известны подробности смертельной аварии на трассе Днепр-Никополь
    Был 4 автомобиль: стали известны подробности смертельной аварии на трассе Днепр-Никополь

    11 мая на трассе Днепр-Никополь произошла ужасная авария: там столкнулись Nissan, "ВАЗ-21099" и "ВАЗ-2108".

    Сегодня 09:32
    0
    просмотров
    В Днепре сообщили о массовом «минировании»: военкоматы, ТРЦ, мосты, вокзалы, больницы, аэропорт
    В Днепре сообщили о массовом «минировании»: военкоматы, ТРЦ, мосты, вокзалы, больницы, аэропорт

    Сообщения о минировании за вчера поступали четыре раза.

    Сегодня 08:38
    0
    просмотров
    Несколько воздушных тревог: как прошла ночь на Днепропетровщине
    Несколько воздушных тревог: как прошла ночь на Днепропетровщине

    Ночью в Днепропетровской области было несколько воздушных тревог.

    Сегодня 08:16
    0
    просмотров
    Погода на 13 мая: в Днепре облачно, но очень тепло
    Погода на 13 мая: в Днепре облачно, но очень тепло

    Зонт сегодня не понадобится!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб криворожец Павел Войналович
    В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб криворожец Павел Войналович

    7 мая 2023 г. в н.п. Екатериновка Донецкой области при выполнении боевого задания по поражению противника погиб Павел Войналович. Ему было 46 лет.

    Вчера 22:00
    просмотров
    В реке Саксагань в Кривом Роге нашли тело мужчины
    В реке Саксагань в Кривом Роге нашли тело мужчины

    Сегодня, 12 мая, в Центрально-Городском районе Кривого Рога нашли тело мужчины.

    Вчера 21:15
    просмотров
    Осторожно, клещи: на Днепропетровщине зафиксировали уже 8 случаев болезни Лайма
    Осторожно, клещи: на Днепропетровщине зафиксировали уже 8 случаев болезни Лайма

    Інфекцію переносять кліщі. Загалом з початку року понад 100 людей звернулися до медзакладів з приводу укусів цими комахами.

    Вчера 20:30
    просмотров
    Оккупанты разрушили дома и ранели человека в Никополе
    Оккупанты разрушили дома и ранели человека в Никополе

    В пятницу, 12 мая, российские войска обстреляли Никополь в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадал один человек.

    Вчера 19:45
    просмотров
    Украл у товарища полмиллиона, пока тот спал: запорожские полицейские задержали злоумышленника
    Украл у товарища полмиллиона, пока тот спал: запорожские полицейские задержали злоумышленника

    37-летний злоумышленник похитил гаджет товарища, когда тот спал. Через приложение в телефоне вор получил доступ к мобильному банкингу потерпевшего и завладел его сбережениями в сумме более полумиллиона гривен.

    Вчера 19:15
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх