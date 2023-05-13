Есть ли изменения: как в Днепре сегодня работает общественный транспорт

В субботу, 13 мая, в Днепре электротранспорт будет работать в штатном режиме, по расписанию выходного дня.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
На маршруты вышли 137 единиц подвижного состава.
Расписание движения троллейбусов и трамваев можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт» или в Telegram-боте.
Также по городу работают 92 автобусных маршрута. В общей сложности курсируют 708 автобусов (из них 109 – большой вместимости).
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
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