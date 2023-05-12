В Днепре восстанавливает движение ретро-трамвай: когда, график работы и стоимость билета

В Днепре востанавливает работу экскурсионный ретро-трамвай. Об этом сообщили в горсовете Днепра.
Трамвай вернется на маршрут в субботу, 13 мая. Это самый старый вагон в нашем городе, который перевозит горожан по историческому маршруту от Железнодорожного вокзала и до улицы Центральной.
Курсировать он будет только на выходных с 11 до 20:00. Стоимость проезда – 9 гривен. Заметим, что льгот нет, ведь это экскурсионный трамвай.
По словам представителей «Днепровского электротранспорта», этот трамвай визитка нашего города, ведь таких вагонов осталось не так много. На бортах повесили исторические фотографии, связанные с трамваями в Днепре, а внутри разместили летописи с историями трамвайного движения в нашем городе.
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