В Днепре изготовили гигантскую сладкую вышиванку (ФОТО)

Ко Дню вышиванки в Днепре изготовили бисквит длиной 2,5 метра. В качестве декора повара выбрали орнаменты похожие на традиционную украинскую вышивку. Созданием кулинарного шедевра занимались студенты и преподаватели центра профессионально-технического образования. Об этом сообщили в инспекции по труду и занятости населения.
Уже совсем скоро тайнами древних кулинарных традиций и технологиями приготовления любимых вкусностей украинцев и европейцев, преподаватели Днепровского центра профессионально-технического образования туристического сервиса будут делиться с первыми группами слушателей краткосрочных курсов кондитеров и пиццаол, — говорится в сообщении.
Кого накормили сладкой вышиванкой – пообещали рассказать позже.
Напомним, ранее мы сообщали, что в ботсаду ДНУ посетители повырывали растения и разбили подставки для цветов.
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