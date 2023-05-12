В Днепре изготовили гигантскую сладкую вышиванку (ФОТО)

Напомним, ранее мы сообщали, что в ботсаду ДНУ посетители повырывали растения и разбили подставки для цветов.

Уже совсем скоро тайнами древних кулинарных традиций и технологиями приготовления любимых вкусностей украинцев и европейцев, преподаватели Днепровского центра профессионально-технического образования туристического сервиса будут делиться с первыми группами слушателей краткосрочных курсов кондитеров и пиццаол, — говорится в сообщении.

Ко Дню вышиванки в Днепре изготовили бисквит длиной 2,5 метра. В качестве декора повара выбрали орнаменты похожие на традиционную украинскую вышивку. Созданием кулинарного шедевра занимались студенты и преподаватели центра профессионально-технического образования. Об этом сообщили в инспекции по труду и занятости населения.

В Днепре собака вместе с владельцем напала на женщину.

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Весной в Днепре и по всей Украине традиционно дорожают не…

Сколько сейчас стоит гречка в АТБ, Варусе и «Сильпо»: сравнение цен Весной в Днепре и по всей Украине традиционно дорожают не только овощи, но и некоторые крупы. Так, вот уже несколько лет лидером в этом рейтинге является гречка. Ее выращивают мало, за зиму запасы у производителей истощаются и весной, и летом… просмотров

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