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  • Исчез месяц назад: на Днепропетровщине разыскивают без вести пропавшего 63-летнего мужчину

Исчез месяц назад: на Днепропетровщине разыскивают без вести пропавшего 63-летнего мужчину

Сегодня 16:36
просмотров

Может быть, вы видели этого мужчину!

Новости Днепра про Исчез месяц назад: на Днепропетровщине разыскивают без вести пропавшего 63-летнего мужчину

В Никополе разыскивают без вести пропавшего 63-летнего Анатолия Забугу.

Еще 11 апреля он ушел с места жительства и до настоящего времени не вернулся.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: рост около 165 см, на вид 60-65 лет, худощавого телосложения, волосы темные с проседью, глаза карие.

Был одет в коричневую куртку, черные джинсы и кроссовки. При себе имел паспорт.

Особые приметы: татуировка на груди в виде иконы Божией Матери.

Если вы видели Анатолия или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 099 490 26 39, 095 075 07 90 или 102.

Важна любая информация!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре более полутора лет разыскивают пропавшего мужчину.

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Новости Днепра про Исчез месяц назад: на Днепропетровщине разыскивают без вести пропавшего 63-летнего мужчинуУкраїнська Новости Днепра про Исчез месяц назад: на Днепропетровщине разыскивают без вести пропавшего 63-летнего мужчинуРусский

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