Исчез месяц назад: на Днепропетровщине разыскивают без вести пропавшего 63-летнего мужчину

В Никополе разыскивают без вести пропавшего 63-летнего Анатолия Забугу.
Еще 11 апреля он ушел с места жительства и до настоящего времени не вернулся.
Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: рост около 165 см, на вид 60-65 лет, худощавого телосложения, волосы темные с проседью, глаза карие.
Был одет в коричневую куртку, черные джинсы и кроссовки. При себе имел паспорт.
Особые приметы: татуировка на груди в виде иконы Божией Матери.
Если вы видели Анатолия или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 099 490 26 39, 095 075 07 90 или 102.
Важна любая информация!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре более полутора лет разыскивают пропавшего мужчину.
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