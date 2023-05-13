Двоє людей згоріли заживо: у Дніпрі «Славута» врізалася в залізобетонну опору та зайнялася

Сьогодні вночі на лінію "101" повідомили про те, що на вулиці Новопокровська горить легковий автомобіль.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 03:21.

На місце оперативно виїхали рятувальники. Прибувши, вони встановили, що водій легкового автомобіля «Славута» не впорався з керуванням та врізався в залізобетонну опору, машина загорілася.

Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили в авто обгорілі тіла двох людей. Особисті дані та причину події встановлюють правоохоронні органи.

Полум’я локалізували о 03:55 та ліквідували о 04:03.Вогонь знищив легковий автомобіль на площі 3 кв. м.

До місця виклику залучили 4 чоловіка особового складу та одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що стали відомі подробиці смертельної аварії на трасі Дніпро-Нікополь.

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