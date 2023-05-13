Два человека сгорели заживо: в Днепре «Славута» врезалась в железобетонную опору и вспыхнула

Сегодня ночью на линию "101" сообщили, что на улице Новопокровская горит легковой автомобиль.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 03:21.

На место оперативно выехали спасатели. Прибыв, они установили, что водитель легкового автомобиля «Славута» не справился с управлением и врезался в железобетонную опору, машина загорелась.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили в авто обгоревшие тела двух человек. Личные данные и причина происшествия устанавливаются правоохранительными органами.

Пламя локализовали в 03:55 и ликвидировали в 04:03. Огонь уничтожил легковой автомобиль на площади 3 кв. м.

К месту вызова привлекли 4 человека личного состава и единицу пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что стали известны подробности смертельной аварии на трассе Днепр-Никополь.

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