Два человека сгорели заживо: в Днепре «Славута» врезалась в железобетонную опору и вспыхнула

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 03:21.
На место оперативно выехали спасатели. Прибыв, они установили, что водитель легкового автомобиля «Славута» не справился с управлением и врезался в железобетонную опору, машина загорелась.
Во время тушения пожара спасатели обнаружили в авто обгоревшие тела двух человек. Личные данные и причина происшествия устанавливаются правоохранительными органами.
Пламя локализовали в 03:55 и ликвидировали в 04:03. Огонь уничтожил легковой автомобиль на площади 3 кв. м.
К месту вызова привлекли 4 человека личного состава и единицу пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что стали известны подробности смертельной аварии на трассе Днепр-Никополь.
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