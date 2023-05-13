В Днепре на Рабочей неизвестные разбили стекло в машине военного

Кто это сделал – неизвестно.

В Днепре на Рабочей неизвестные разбили стекло в машине военного.

Об этом сообщил местный Telegram-канал.

Кто именно это сделал и зачем – неизвестно.

Все обстоятельства произошедшего будут выяснять правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что полиция Никополя задержала местного жителя, который разбил стекло в машинах и украл гаджеты.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: