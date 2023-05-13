В Днепре на Яворницкого горел ресторан: комментарий ГСЧС

Возгорание произошло в помещении кухни ресторана.

Вчера, 12 мая, в 19:41 на линию «101» сообщили о задымлении в помещении ресторана, расположенного на проспекте Дмитрия Яворницкого.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На месте пожарные установили, что возгорание произошло в помещении кухни ресторана, расположенного на третьем этаже девятиэтажного здания.

Возгорание локализовали в 20:33 и ликвидировали в 20:55. Огонь повредил обшивку вентиляционной трубы длиной 6 пог. м.

К счастью, никто не пострадал.

К тушению возгорания привлекли 10 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

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