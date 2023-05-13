Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре на Яворницкого горел ресторан: комментарий ГСЧС

Сегодня 11:47
просмотров

Возгорание произошло в помещении кухни ресторана.

Новости Днепра про В Днепре на Яворницкого горел ресторан: комментарий ГСЧС

Вчера, 12 мая, в 19:41 на линию «101» сообщили о задымлении в помещении ресторана, расположенного на проспекте Дмитрия Яворницкого.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На месте пожарные установили, что возгорание произошло в помещении кухни ресторана, расположенного на третьем этаже девятиэтажного здания.

Новости Днепра про В Днепре на Яворницкого горел ресторан: комментарий ГСЧС

Возгорание локализовали в 20:33 и ликвидировали в 20:55. Огонь повредил обшивку вентиляционной трубы длиной 6 пог. м.

К счастью, никто не пострадал.

К тушению возгорания привлекли 10 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

Новости Днепра про В Днепре на Яворницкого горел ресторан: комментарий ГСЧС

Новости Днепра про В Днепре на Яворницкого горел ресторан: комментарий ГСЧС

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре на Яворницкого горел ресторан: комментарий ГСЧСУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на Яворницкого горел ресторан: комментарий ГСЧСРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Два человека сгорели заживо: в Днепре «Славута» врезалась в железобетонную опору и вспыхнула
    Новости Днепра
    Сегодня 10:17
    Два человека сгорели заживо: в Днепре «Славута» врезалась в железобетонную опору и вспыхнула

    Сегодня ночью на линию "101" сообщили, что на улице Новопокровская…

    Есть ли изменения: как в Днепре сегодня работает общественный транспорт
    Новости Днепра
    Сегодня 09:52
    Есть ли изменения: как в Днепре сегодня работает общественный транспорт

    Важная информация!

    Был 4 автомобиль: стали известны подробности смертельной аварии на трассе Днепр-Никополь
    Новости Днепра
    Сегодня 09:32
    Был 4 автомобиль: стали известны подробности смертельной аварии на трассе Днепр-Никополь

    11 мая на трассе Днепр-Никополь произошла ужасная авария: там столкнулись…

    Несколько воздушных тревог: как прошла ночь на Днепропетровщине
    Новости Днепра
    Сегодня 08:16
    Несколько воздушных тревог: как прошла ночь на Днепропетровщине

    Ночью в Днепропетровской области было несколько воздушных тревог.

    Последние новости

    Жители поселков в пригороде Днепра остались без воды: причина
    Жители поселков в пригороде Днепра остались без воды: причина

    Сделайте запасы!

    Сегодня 10:55
    0
    просмотров
    Два человека сгорели заживо: в Днепре «Славута» врезалась в железобетонную опору и вспыхнула
    Два человека сгорели заживо: в Днепре «Славута» врезалась в железобетонную опору и вспыхнула

    Сегодня ночью на линию "101" сообщили, что на улице Новопокровская горит легковой автомобиль.

    Сегодня 10:17
    0
    просмотров
    Есть ли изменения: как в Днепре сегодня работает общественный транспорт
    Есть ли изменения: как в Днепре сегодня работает общественный транспорт

    Важная информация!

    Сегодня 09:52
    0
    просмотров
    Был 4 автомобиль: стали известны подробности смертельной аварии на трассе Днепр-Никополь
    Был 4 автомобиль: стали известны подробности смертельной аварии на трассе Днепр-Никополь

    11 мая на трассе Днепр-Никополь произошла ужасная авария: там столкнулись Nissan, "ВАЗ-21099" и "ВАЗ-2108".

    Сегодня 09:32
    0
    просмотров
    В Днепре сообщили о массовом «минировании»: военкоматы, ТРЦ, мосты, вокзалы, больницы, аэропорт
    В Днепре сообщили о массовом «минировании»: военкоматы, ТРЦ, мосты, вокзалы, больницы, аэропорт

    Сообщения о минировании за вчера поступали четыре раза.

    Сегодня 08:38
    0
    просмотров
    Несколько воздушных тревог: как прошла ночь на Днепропетровщине
    Несколько воздушных тревог: как прошла ночь на Днепропетровщине

    Ночью в Днепропетровской области было несколько воздушных тревог.

    Сегодня 08:16
    0
    просмотров
    Погода на 13 мая: в Днепре облачно, но очень тепло
    Погода на 13 мая: в Днепре облачно, но очень тепло

    Зонт сегодня не понадобится!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб криворожец Павел Войналович
    В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб криворожец Павел Войналович

    7 мая 2023 г. в н.п. Екатериновка Донецкой области при выполнении боевого задания по поражению противника погиб Павел Войналович. Ему было 46 лет.

    Вчера 22:00
    просмотров
    В реке Саксагань в Кривом Роге нашли тело мужчины
    В реке Саксагань в Кривом Роге нашли тело мужчины

    Сегодня, 12 мая, в Центрально-Городском районе Кривого Рога нашли тело мужчины.

    Вчера 21:15
    просмотров
    Осторожно, клещи: на Днепропетровщине зафиксировали уже 8 случаев болезни Лайма
    Осторожно, клещи: на Днепропетровщине зафиксировали уже 8 случаев болезни Лайма

    Інфекцію переносять кліщі. Загалом з початку року понад 100 людей звернулися до медзакладів з приводу укусів цими комахами.

    Вчера 20:30
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх