Был 4 автомобиль: стали известны подробности смертельной аварии на трассе Днепр-Никополь

В результате столкновения погибли 43-летний водитель и два пассажира – 53-летний мужчина и 85-летняя женщина – «ВАЗ-21099». Они получили несовместимые с жизнью травмы.
Также пострадали три человека: пожилая пассажирка «ВАЗ-2108» – у нее черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки; водитель Nissan – у него открытая черепно-мозговая травма, рана лобного участка головы, травматичное повреждение шейного отдела позвоночника и ссадины обеих кистей. Их госпитализировали в Никопольскую городскую больницу №4.
Еще один пострадавший – водитель автомобиля «ВАЗ-2108». Он был в стрессовом состоянии, но от помощи медиков отказался.
Об этом написала врач Валентина Марченко в Фейсбук.
По словам водителя «ВАЗ-2108», ДТП произошло из-за несоблюдения правил дорожного движения водителем четвертого автомобиля, который скрылся с места происшествия. Предварительно, он спровоцировал аварию своим необдуманным обгоном. Поэтому водители трех автомобилей были вынуждены резко тормозить. Авто начало «крутить на дороге» и произошли столкновения, унесшие три жизни.
Все обстоятельства аварии устанавливает следователь по ДТП.
Читайте также:
Автор:
Важная информация!
Ночью в Днепропетровской области было несколько воздушных тревог.
Хороший знак!
Такую картину могли сегодня наблюдать жители Ингулецкого района Кривого Рога.
Сегодня ночью на линию "101" сообщили, что на улице Новопокровская горит легковой автомобиль.
Важная информация!
Сообщения о минировании за вчера поступали четыре раза.
Ночью в Днепропетровской области было несколько воздушных тревог.
Зонт сегодня не понадобится!
7 мая 2023 г. в н.п. Екатериновка Донецкой области при выполнении боевого задания по поражению противника погиб Павел Войналович. Ему было 46 лет.
Сегодня, 12 мая, в Центрально-Городском районе Кривого Рога нашли тело мужчины.
Інфекцію переносять кліщі. Загалом з початку року понад 100 людей звернулися до медзакладів з приводу укусів цими комахами.
В пятницу, 12 мая, российские войска обстреляли Никополь в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадал один человек.
37-летний злоумышленник похитил гаджет товарища, когда тот спал. Через приложение в телефоне вор получил доступ к мобильному банкингу потерпевшего и завладел его сбережениями в сумме более полумиллиона гривен.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!