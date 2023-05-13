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  • Был 4 автомобиль: стали известны подробности смертельной аварии на трассе Днепр-Никополь

Был 4 автомобиль: стали известны подробности смертельной аварии на трассе Днепр-Никополь

Сегодня 09:32
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11 мая на трассе Днепр-Никополь произошла ужасная авария: там столкнулись Nissan, "ВАЗ-21099" и "ВАЗ-2108".

Новости Днепра про Был 4 автомобиль: стали известны подробности смертельной аварии на трассе Днепр-Никополь

В результате столкновения погибли 43-летний водитель и два пассажира – 53-летний мужчина и 85-летняя женщина – «ВАЗ-21099». Они получили несовместимые с жизнью травмы.

Также пострадали три человека: пожилая пассажирка «ВАЗ-2108» – у нее черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки; водитель Nissan – у него открытая черепно-мозговая травма, рана лобного участка головы, травматичное повреждение шейного отдела позвоночника и ссадины обеих кистей. Их госпитализировали в Никопольскую городскую больницу №4.

Еще один пострадавший – водитель автомобиля «ВАЗ-2108». Он был в стрессовом состоянии, но от помощи медиков отказался.

Об этом написала врач Валентина Марченко в Фейсбук. 

По словам водителя «ВАЗ-2108», ДТП произошло из-за несоблюдения правил дорожного движения водителем четвертого автомобиля, который скрылся с места происшествия. Предварительно, он спровоцировал аварию своим необдуманным обгоном. Поэтому водители трех автомобилей были вынуждены резко тормозить. Авто начало «крутить на дороге» и произошли столкновения, унесшие три жизни.

Все обстоятельства аварии устанавливает следователь по ДТП.

Новости Днепра про Был 4 автомобиль: стали известны подробности смертельной аварии на трассе Днепр-Никополь

Новости Днепра про Был 4 автомобиль: стали известны подробности смертельной аварии на трассе Днепр-Никополь

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Новости Днепра про Был 4 автомобиль: стали известны подробности смертельной аварии на трассе Днепр-НикопольУкраїнська Новости Днепра про Был 4 автомобиль: стали известны подробности смертельной аварии на трассе Днепр-НикопольРусский

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