У Дніпрі на Яворницького горів ресторан: коментар ДСНС

Учора, 12 травня, о 19:41 на лінію «101» повідомили про задимлення у приміщенні ресторану, розташованого на проспекті Дмитра Яворницького.
Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
На місці вогнеборці встановили, що займання сталося в приміщенні кухні ресторану, розташованого на третьому поверсі дев’ятиповерхової будівлі.
Загорання локалізували о 20:33 та ліквідували о 20:55. Вогонь пошкодив обшивку вентиляційної труби довжиною 6 пог. м.
На щастя, ніхто не постраждав.
До гасіння займання залучили 10 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
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