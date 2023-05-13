У Дніпрі на Яворницького горів ресторан: коментар ДСНС

Займання сталося в приміщенні кухні ресторану.

Учора, 12 травня, о 19:41 на лінію «101» повідомили про задимлення у приміщенні ресторану, розташованого на проспекті Дмитра Яворницького.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місці вогнеборці встановили, що займання сталося в приміщенні кухні ресторану, розташованого на третьому поверсі дев’ятиповерхової будівлі.

Загорання локалізували о 20:33 та ліквідували о 20:55. Вогонь пошкодив обшивку вентиляційної труби довжиною 6 пог. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння займання залучили 10 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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