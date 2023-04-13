Разбил стекло в машинах и украл гаджеты: полиция Никополя задержала местного жителя

43-летний мужчина камнем разбил стекло в двух машинах и украл мобильный телефон и автомобильные колонки.

В Никопольское районное управление полиции обратились двое пострадавших. Один заявитель сообщил о краже из автомобиля, которая произошла днем ​​14 марта вблизи одного из супермаркетов города. Второе преступление произошло в ночь с 14 на 15 марта.

Оперативники отдела криминальной полиции установили, что к преступлениям причастен ранее судимый 43-летний мужчина. Часть украденных вещей удалось изъять и вернуть владельцам.

В ходе досудебного расследования были собраны необходимые вещественные доказательства и 12 апреля следователи злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении двух фактов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 185 (кража, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Источник: Нацполіція

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