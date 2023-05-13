Житель Павлограда обустроил в авто склад боеприпасов

В пятницу, 12 мая, правоохранители провели санкционированный судом обыск в автомобиле 43-летнего жителя Павлограда.

Во время обыска правоохранители обнаружили в авто склад боеприпасов: реактивную противотанковую гранату, 4 корпуса гранаты «Ф-1», 2 корпуса «РГД-5» и запалы «УЗРГМ-2». Их направили на экспертизу. Мужчину задержали.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Полицейские устанавливают происхождение изъятых боеприпасов.

Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: