Житель Павлограда обустроил в авто склад боеприпасов

Во время обыска правоохранители обнаружили в авто склад боеприпасов: реактивную противотанковую гранату, 4 корпуса гранаты «Ф-1», 2 корпуса «РГД-5» и запалы «УЗРГМ-2». Их направили на экспертизу. Мужчину задержали.
Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
Полицейские устанавливают происхождение изъятых боеприпасов.
Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.
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