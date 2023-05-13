Мешканець Павлограда облаштував в авто склад боєприпасів

Під час обшуку правоохоронці знайшли в авто склад боєприпасів: реактивну протитанкову гранату, 4 корпуси гранати «Ф-1», 2 корпуси «РГД-5» та запали «УЗРГМ-2». Їх направили на експертне дослідження. Чоловіка затримали.
Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.
Поліцейські встановлюють походження вилучених боєприпасів.
Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу.
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