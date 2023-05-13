У Дніпрі в районі набережної песик впав у 4-метровий колодязь з водою

Сьогодні, 13 травня, о 12:05 до Служби порятунку зателефонували стурбовані містяни.

Вони повідомили, що на площі Десантників в відкритий комунікаційний колодязь впав песик.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце події, рятувальники виявили чотирилапого у занедбаному колодязі з водою на глибині 4-х метрів.

Використовуючи триногу з лебідкою, а також альпіністське спорядження, один зі співробітників ДСНС спустився у колодязь та підняв безпорадну тварину на поверхню.

До порятунку песика залучили 7 чоловік особового складу та одиницю техніки.

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