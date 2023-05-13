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Росіяни вдень обстріляли Нікополь з важкої артилерії: є постраждалий

Сьогодні 14:25
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Не пробачимо!

Новости Днепра про Росіяни вдень обстріляли Нікополь з важкої артилерії: є постраждалий

Сьогодні вдень російські окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікополь.

Про це повідомив Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

На жаль, постраждав 57-річний місцевий мешканець. Чоловік знаходився у своїй автівці. Постраждалого у важкому стані госпіталізували до реанімації.

Новости Днепра про Росіяни вдень обстріляли Нікополь з важкої артилерії: є постраждалий

Крім того, у місті пошкоджені дві багатоповерхівки, п’ять приватних будинків, декілька господарчих споруд, гараж, мікроавтобус і дві лінії електропередач.

Новости Днепра про Росіяни вдень обстріляли Нікополь з важкої артилерії: є постраждалий

Новости Днепра про Росіяни вдень обстріляли Нікополь з важкої артилерії: є постраждалий

Новости Днепра про Росіяни вдень обстріляли Нікополь з важкої артилерії: є постраждалий

Наслідки обстрілів з’ясовують рятувальники.

Новости Днепра про Росіяни вдень обстріляли Нікополь з важкої артилерії: є постраждалий

Новости Днепра про Росіяни вдень обстріляли Нікополь з важкої артилерії: є постраждалий

Жорстокість країни-терориста не осягнути. Але справедлива розплата буде. Перемога буде! – підкреслив Сергій Лисак.

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Новости Днепра про Росіяни вдень обстріляли Нікополь з важкої артилерії: є постраждалийУкраїнська Новости Днепра про Росіяни вдень обстріляли Нікополь з важкої артилерії: є постраждалийРусский

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