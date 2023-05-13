Росіяни вдень обстріляли Нікополь з важкої артилерії: є постраждалий

Сьогодні вдень російські окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікополь.
Про це повідомив Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
На жаль, постраждав 57-річний місцевий мешканець. Чоловік знаходився у своїй автівці. Постраждалого у важкому стані госпіталізували до реанімації.
Крім того, у місті пошкоджені дві багатоповерхівки, п’ять приватних будинків, декілька господарчих споруд, гараж, мікроавтобус і дві лінії електропередач.
Наслідки обстрілів з’ясовують рятувальники.
Жорстокість країни-терориста не осягнути. Але справедлива розплата буде. Перемога буде! – підкреслив Сергій Лисак.
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