Із 13 до 18 травня: у Дніпрі та області попередили про надзвичайну пожежну небезпеку

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології попередили про метеорологічне явище: з 13 до 18 травня на території Дніпра та області очікується надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.
Прогнозується:
14 травня: Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 7-12°С, вдень 18-23°С.
15 травня: Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 8-13°С, вдень 19-24°С.
Тому, будь ласка, будьте обережні з вогнем! Не паліть сміття та сухостій!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Яворницького горів ресторан: коментар ДСНС.
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