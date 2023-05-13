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  • Із 13 до 18 травня: у Дніпрі та області попередили про надзвичайну пожежну небезпеку

Із 13 до 18 травня: у Дніпрі та області попередили про надзвичайну пожежну небезпеку

Сьогодні 17:53
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Не паліть сміття та сухостій, будьте обережні з вогнем!

Новости Днепра про Із 13 до 18 травня: у Дніпрі та області попередили про надзвичайну пожежну небезпеку

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології попередили про метеорологічне явище: з 13 до 18 травня на території Дніпра та області очікується надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.

Прогнозується:

14 травня: Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 7-12°С, вдень 18-23°С.

15 травня: Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 8-13°С, вдень 19-24°С.

Тому, будь ласка, будьте обережні з вогнем! Не паліть сміття та сухостій!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Яворницького горів ресторан: коментар ДСНС. 

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Новости Днепра про Із 13 до 18 травня: у Дніпрі та області попередили про надзвичайну пожежну небезпекуУкраїнська Новости Днепра про Із 13 до 18 травня: у Дніпрі та області попередили про надзвичайну пожежну небезпекуРусский

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