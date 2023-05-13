В Днепре в районе набережной собачка упала в 4-метровый колодец с водой

Сегодня, 13 мая, в 12:05 в Службу спасения позвонили обеспокоенные горожане.

Они сообщили, что на площади Десантников в открытый коммуникационный колодец упала собачка.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили хвостика в заброшенном колодце с водой на глубине 4-х метров.

Используя треногу с лебедкой, а также альпинистское снаряжение, один из сотрудников ГСЧС спустился в колодец и поднял беспомощное животное на поверхность.

К спасению собачки привлекли 7 человек личного состава и единицу техники.

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