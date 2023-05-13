В Днепре в районе набережной собачка упала в 4-метровый колодец с водой

Они сообщили, что на площади Десантников в открытый коммуникационный колодец упала собачка.
Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили хвостика в заброшенном колодце с водой на глубине 4-х метров.
Используя треногу с лебедкой, а также альпинистское снаряжение, один из сотрудников ГСЧС спустился в колодец и поднял беспомощное животное на поверхность.
К спасению собачки привлекли 7 человек личного состава и единицу техники.
Читайте также:
Автор:
Кто это сделал – неизвестно.
Сегодня ранним утром россияне атаковали Хмельницкую область.
Возгорание произошло в помещении кухни ресторана.
Сделайте запасы!
Не простим!
Кто это сделал – неизвестно.
В пятницу, 12 мая, правоохранители провели санкционированный судом обыск в автомобиле 43-летнего жителя Павлограда.
Сегодня ранним утром россияне атаковали Хмельницкую область.
Возгорание произошло в помещении кухни ресторана.
Сделайте запасы!
Сегодня ночью на линию "101" сообщили, что на улице Новопокровская горит легковой автомобиль.
Важная информация!
11 мая на трассе Днепр-Никополь произошла ужасная авария: там столкнулись Nissan, "ВАЗ-21099" и "ВАЗ-2108".
Сообщения о минировании за вчера поступали четыре раза.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!