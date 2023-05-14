Затяжна тригодинна тривога: як пройшла ніч 14 травня в Дніпрі та області

Цієї ночі у Дніпрі та області була затяжна повітряна тривога, яка завершилася о 5:30 ранку. Причина – ймовірність ракетної атаки на регіон.
За даними очільника ОВА Сергія Лисака, росіяни обстріляли Покровську громаду, що в Нікопольському районі. На щастя, від десятків снарядів ніхто з людей не постраждав, але руйнування об’єкта iнфраструктури та транспортного підприємства.
У самому Дніпрі за даними міськради було тихо. В інших районах області теж обійшлося без надзвичайних ситуації пов’язаних з війною.
Причина затяжної тривоги – чергова ракетна атака на Україну. За попередніми даними, крилаті ракети влучили поблизу Тернополя, були повідомлення про роботу Повітряних сил на території України. Деталі обіцяли надати пізніше.
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