Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі на Терещенківській знайшли тіло чоловіка з ножовими пораненнями у серце: допоможіть впізнати (ФОТО 18+)

У Дніпрі на Терещенківській знайшли тіло чоловіка з ножовими пораненнями у серце: допоможіть впізнати (ФОТО 18+)

Сьогодні 18:35
просмотров

12 травня поблизу будівельного майданчика на вулиці Терещенківській містяни виявили тіло чоловіка.

Новости Днепра про У Дніпрі на Терещенківській знайшли тіло чоловіка з ножовими пораненнями у серце: допоможіть впізнати (ФОТО 18+)

Про це повідомляє ТГ-канал “Дніпро оперативний. Війна”.

На місце викликали поліцію.

Під час огляду трупа правоохоронці виявили 4 ножових поранення в області грудної клітини. Поряд із тілом лежав ніж.

Поліція Дніпра просить допомогти впізнати загиблого.

Прикмети: вік близько 55-60 років, волосся сиве.

Був одягнений у кофту чорного кольору, футболку синього кольору, джинси синього кольору та чорні шкіряні туфлі.

Якщо ви знаєте цього чоловіка або вам відома будь-яка інформація про нього, телефонуйте 099-050-14-19!

ФОТО 18+!!!

Новости Днепра про У Дніпрі на Терещенківській знайшли тіло чоловіка з ножовими пораненнями у серце: допоможіть впізнати (ФОТО 18+)

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на Терещенківській знайшли тіло чоловіка з ножовими пораненнями у серце: допоможіть впізнати (ФОТО 18+)Українська Новости Днепра про У Дніпрі на Терещенківській знайшли тіло чоловіка з ножовими пораненнями у серце: допоможіть впізнати (ФОТО 18+)Русский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Із 13 до 18 травня: у Дніпрі та області попередили про надзвичайну пожежну небезпеку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:53
    Із 13 до 18 травня: у Дніпрі та області попередили про надзвичайну пожежну небезпеку

    Не паліть сміття та сухостій, будьте обережні з вогнем!

    На Дніпропетровщині під час застілля чоловік забив дерев`яною палицею знайомого до смерті
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:47
    На Дніпропетровщині під час застілля чоловік забив дерев`яною палицею знайомого до смерті

    12 травня о 14:30 до поліції зателефонувала 39-річна мешканка Верхньодніпровської…

    Від удару відірвало ногу: на трасі Дніпро-Павлоград мікроавтобус збив чоловіка (ФОТО 18+)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:15
    Від удару відірвало ногу: на трасі Дніпро-Павлоград мікроавтобус збив чоловіка (ФОТО 18+)

    Будьте обережні на дорогах!

    У Дніпрі в районі набережної песик впав у 4-метровий колодязь з водою
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:50
    У Дніпрі в районі набережної песик впав у 4-метровий колодязь з водою

    Сьогодні, 13 травня, о 12:05 до Служби порятунку зателефонували стурбовані…

    Наверх