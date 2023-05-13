У Дніпрі на Терещенківській знайшли тіло чоловіка з ножовими пораненнями у серце: допоможіть впізнати (ФОТО 18+)

12 травня поблизу будівельного майданчика на вулиці Терещенківській містяни виявили тіло чоловіка.

Про це повідомляє ТГ-канал “Дніпро оперативний. Війна”.

На місце викликали поліцію.

Під час огляду трупа правоохоронці виявили 4 ножових поранення в області грудної клітини. Поряд із тілом лежав ніж.

Поліція Дніпра просить допомогти впізнати загиблого.

Прикмети: вік близько 55-60 років, волосся сиве.

Був одягнений у кофту чорного кольору, футболку синього кольору, джинси синього кольору та чорні шкіряні туфлі.

Якщо ви знаєте цього чоловіка або вам відома будь-яка інформація про нього, телефонуйте 099-050-14-19!

ФОТО 18+!!!

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