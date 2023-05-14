Затяжная трехчасовая тревога: как прошла ночь 14 мая в Днепре и области

Сейчас все хорошо.

Этой ночью в Днепре и области была затяжная воздушная тревога, завершившаяся в 5:30 утра. Причина – вероятность ракетной атаки на регион.

По данным главы ОВА Сергея Лысака, россияне обстреляли Покровскую общину в Никопольском районе. К счастью, от десятков снарядов никто из людей не пострадал, но есть разрушения объекта инфраструктуры и транспортного предприятия.

В самом Днепре, по данным горсовета, было тихо. В других районах области тоже обошлось без чрезвычайных ситуаций связанных с войной.

Причина затяжной тревоги – очередная ракетная атака на Украину. По предварительным данным, крылатые ракеты попали вблизи Тернополя, были сообщения о работе воздушных сил на территории Украины. Детали обещали предоставить позже.

upd: По данным Воздушных сил, в течение ночной атаки уничтожены 3 крылатых ракеты и 25 беспилотных летательных аппаратов.

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