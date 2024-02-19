В ГУР подтвердили смерть российского пилота, который передал ВСУ вертолет Ми-8

На днях в Испании, в муниципалитете Вильяхойоса, нашли мертвым российского пилота Максима Кузьминова, который предал рф и передал ВСУ вертолет Ми-8.

Об этом сообщили испанские СМИ.

Сначала была версия, что эта информация — фейк, ведь было очень много противоречий, но позже в комментарии «Суспільному» представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил факт смерти пилота, однако обстоятельства он не сообщил.

Можем подтвердить факт смерти, — отметил представитель ведомства.

Что о смерти пилота пишут испанские медиа — читайте здесь!

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