В ГУР подтвердили смерть российского пилота, который передал ВСУ вертолет Ми-8

Об этом сообщили испанские СМИ.
Сначала была версия, что эта информация — фейк, ведь было очень много противоречий, но позже в комментарии «Суспільному» представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил факт смерти пилота, однако обстоятельства он не сообщил.
Можем подтвердить факт смерти, — отметил представитель ведомства.
Что о смерти пилота пишут испанские медиа — читайте здесь!
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