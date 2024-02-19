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У ГУР підтвердили смерть російського пілота, який передав ЗСУ вертоліт Мі-8

Сьогодні 18:14
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Днями в Іспанії, у муніципалітеті Вільяхойоса, знайшли мертвим російського пілота Максима Кузьмінова, який зрадив рф та передав ЗСУ вертоліт Мі-8.

Новости Днепра про У ГУР підтвердили смерть російського пілота, який передав ЗСУ вертоліт Мі-8

Про це повідомили іспанські ЗМІ.

Спочатку була версія, що ця інформація – фейк, адже було дуже багато суперечностей, але пізніше у коментарі “Суспільному” речник ГУР Андрій Юсов підтвердив факт смерті пілота, проте обставини він не повідомив.

Можемо підтвердити факт смерті, — зазначив представник відомства.

Що про смерть пілота пишуть іспанські медіа – читайте тут!

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Новости Днепра про У ГУР підтвердили смерть російського пілота, який передав ЗСУ вертоліт Мі-8Українська Новости Днепра про У ГУР підтвердили смерть російського пілота, який передав ЗСУ вертоліт Мі-8Русский

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