У ГУР підтвердили смерть російського пілота, який передав ЗСУ вертоліт Мі-8

Днями в Іспанії, у муніципалітеті Вільяхойоса, знайшли мертвим російського пілота Максима Кузьмінова, який зрадив рф та передав ЗСУ вертоліт Мі-8.

Про це повідомили іспанські ЗМІ.

Спочатку була версія, що ця інформація – фейк, адже було дуже багато суперечностей, але пізніше у коментарі “Суспільному” речник ГУР Андрій Юсов підтвердив факт смерті пілота, проте обставини він не повідомив.

Можемо підтвердити факт смерті, — зазначив представник відомства.

Що про смерть пілота пишуть іспанські медіа – читайте тут!

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