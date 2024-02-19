У ГУР підтвердили смерть російського пілота, який передав ЗСУ вертоліт Мі-8

Про це повідомили іспанські ЗМІ.
Спочатку була версія, що ця інформація – фейк, адже було дуже багато суперечностей, але пізніше у коментарі “Суспільному” речник ГУР Андрій Юсов підтвердив факт смерті пілота, проте обставини він не повідомив.
Можемо підтвердити факт смерті, — зазначив представник відомства.
Що про смерть пілота пишуть іспанські медіа – читайте тут!
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