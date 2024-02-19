Жителі Дніпра “захопили” частину подвір’я для приватної стоянки: чим все закінчилося

У Дніпрі на Майнулівському проспекті жителі будинку зробили неофіційну приватну стоянку, аби сусіди не могли залишати там машини.

Нещодавно жителі будинку за адресою проспект Майнулівський, 75 поскаржилися на сусідів, які “захопили” частину подвір’я біля дому, аби облаштувати приватну стоянку. Вони поставили “жабки” із замками, які закривали вранці, коли йшли на роботу та відкривали ввечері, повернувшись додому. Таким чином інші мешканці багатоповерхівки не могли залишити на цьому місці машину.

Як зауважують містяни, такі “жабки” незаконні, адже аби облаштувати приватну стоянку необхідно за гроші орендувати землю у міськради, бо це території, що належать громаді.

Проте сусіди оренду не платили. Вони самовільно вирішили встановити перешкоди, аби “забити” собі паркомісце.

У нашому дворі є кілька мешканців, які вирішили, що вони найхитріші у світі. На нашій прибудинковій території вони встановили собі жабки з власними ключами, щоб паркувати виключно свої машини. Коли вони їдуть на роботу, то підіймають їх та закривають на ключ, щоб більше ніхто з мешканців будинку не зміг там поставити свою машину. Наскільки нам усім відомо, прибудинкова територія належить місту, і якщо хтось вирішить встановити на території міста гараж, кіоск або зробити приватне паркомісце, то він зобов’язаний укласти договір із благоустроєм та щомісяця платити гроші за оренду території, яку взяв у особисте користування. А у нас 6 квартир із 324 вирішили, що можна купити “жабку” за 600 грн, вкопати її і зробити собі безкоштовне місце для паркування, – написали жителі в зверненні до “Громадської ради Дніпра”.

Днями жабки прибрали співробітники Інспекції з питань благоустрою та КП “Благоустрій”. Тепер знову всі мешканців будинку рівні у правах та можуть залишати машини на вільних місцях.

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