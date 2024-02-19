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На Львівщині хлопчик знайшов у парку боєприпас та приніс його додому

Сьогодні 15:21
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Ніколи не чіпайте підозрілі предмети, а відразу телефонуйте "101" чи "102"!

Новости Днепра про На Львівщині хлопчик знайшов у парку боєприпас та приніс його додому

Днями на Львівщині сталася надзвичайна подія – хлопчик гуляв у парку та знайшов боєприпас часів Другої світової війни. Дитина принесла небезпечну знахідку додому та віддала дорослим.

На щастя, ніхто не постраждав. Фахівці забрали боєприпас та знищили його.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

Вкотре наголошуємо! У разі виявлення боєприпасів або предметів, за зовнішніми ознаками схожих на них, необхідно:

  1. у жодному разі не чіпати їх;
  2. відійти на безпечну відстань;
  3. повідомити про знахідку за номерами “101”, “102” або “112”.

Не нехтуйте правилами безпеки!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в руках у хлопчика вибухнув боєприпас: коментар поліції та що з постраждалим.

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