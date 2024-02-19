У Дніпрі понад 120 будинків відключили від опалення: адреси та причина

Сьогодні, 19 лютого, у Дніпрі понад 120 будинків залишилися без опалення.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Так, через проведення планових робіт зупинено котельню КП «Теплоенерго», яка опалює 126 будинків. Тимчасово припинено подачу тепла на вул. Національної Гвардії, вул. Надії Алексєєнко, вул. Професора Герасюти, вул. Братів Горобців, вул. Каунаська, вул. Криворізька, вул. Макарова, вул. Робоча, вул. Павла Чубинського, у пров. Верстатобудівельний та пров. Листяний.

Подачу тепла за зазначеними адресами обіцяють відновити одразу після завершення робіт.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі біля Кельнського бульвару на зебрі зіткнулися автівки: рух ускладнено.

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