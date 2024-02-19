У Кривому Розі п’яний чоловік з кулаками “напав” на заправку

Пояснити, чому він це зробив, чоловік не зміг.

Днями у Кривому Розі стався дуже дивний інцидент – п’яний чоловік прийшов на заправку та почав кулаками бити по металевій опорі колони.

Працівники АЗС викликали на місце правоохоронців.

Про це повідомили в Управлінні поліції охорони.

На місце прибули копи, вони затримали містянина. Пояснити, чому він це зробив, чоловік не зміг. Ба більше, під час спілкування з правоохоронцями він поводився неадекватно та агресивно.



На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Чоловіка доставили до відділку поліції.

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