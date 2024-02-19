Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Кривому Розі п’яний чоловік з кулаками “напав” на заправку

Сьогодні 13:18
просмотров

Пояснити, чому він це зробив, чоловік не зміг.

Новости Днепра про У Кривому Розі п’яний чоловік з кулаками

Днями у Кривому Розі стався дуже дивний інцидент – п’яний чоловік прийшов на заправку та почав кулаками бити по металевій опорі колони.

Працівники АЗС викликали на місце правоохоронців.

Про це повідомили в Управлінні поліції охорони.

Новости Днепра про У Кривому Розі п’яний чоловік з кулаками

Новости Днепра про У Кривому Розі п’яний чоловік з кулаками

На місце прибули копи, вони затримали містянина. Пояснити, чому він це зробив, чоловік не зміг. Ба більше, під час спілкування з правоохоронцями він поводився неадекватно та агресивно.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Чоловіка доставили до відділку поліції.

Читайте також:

Новости Днепра про У Кривому Розі п’яний чоловік з кулаками Українська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Житель Кривого Рогу вкрав документи в нового друга, аби потім вимагати за них винагороду
Новини Дніпра
Сьогодні 12:28
Житель Кривого Рогу вкрав документи в нового друга, аби потім вимагати за них винагороду

Дивний спосіб заробити обрав житель Кривого Рогу.

У Дніпрі біля Кельнського бульвару на зебрі зіткнулися автівки: рух ускладнено
Новини Дніпра
Сьогодні 12:14
У Дніпрі біля Кельнського бульвару на зебрі зіткнулися автівки: рух ускладнено

Будьте уважні!

Був учасником АТО: на війні загинув воїн з Дніпропетровщини Сергій Чабан
Новини Дніпра
Сьогодні 08:59
Був учасником АТО: на війні загинув воїн з Дніпропетровщини Сергій Чабан

Вічна слава!

На 9 годин: де сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло (АДРЕСИ)
Новини Дніпра
Сьогодні 07:00
На 9 годин: де сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло (АДРЕСИ)

Підготуйтеся!

Наверх