В Кривом Роге пьяный мужчина с кулаками «напал» на заправку

На днях в Кривом Роге произошел очень странный инцидент – пьяный мужчина пришел на заправку и стал бить кулаками по металлической опоре колонны.
Сотрудники АЗС вызвали на место правоохранителей.
Об этом сообщили в Управлении полиции охраны.
На место прибыли копы, они задержали горожанина. Объяснить, почему он это сделал, мужчина не смог. Более того, во время общения с правоохранителями он вел себя неадекватно и агрессивно.
На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Мужчину доставили в отделение полиции.
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