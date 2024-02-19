В Кривом Роге пьяный мужчина с кулаками «напал» на заправку

Объяснить, почему он это сделал, мужчина не смог.

На днях в Кривом Роге произошел очень странный инцидент – пьяный мужчина пришел на заправку и стал бить кулаками по металлической опоре колонны.

Сотрудники АЗС вызвали на место правоохранителей.

Об этом сообщили в Управлении полиции охраны.

На место прибыли копы, они задержали горожанина. Объяснить, почему он это сделал, мужчина не смог. Более того, во время общения с правоохранителями он вел себя неадекватно и агрессивно.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Мужчину доставили в отделение полиции.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: