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По улицам Днепра текли «альпийские» горные ручьи, но есть нюанс (ВИДЕО)

Сегодня 11:24
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Голубые "альпийские" реки разлились по проспекту Свободы в Днепре.

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Неизвестный странный источник разлился по проспекту Свободы в Днепре.

Видео разлившейся вдоль дороги голубой лужи опубликовали в соцсетях.

Альпийские горные ручьи на проспекте Свободы, – комментируют видео днепряне.

Неизвестная жидкость пробилась из канализации и растеклась по траве. Горожане предполагают, что неестественно голубые отходы – это результат работы промышленного завода в этом районе.

Вредна ли для окружающей среды неизвестная голубая жидкость люди не знают, но говорят, что лужа «красивая», однако берет свое начало с канализации и это портит впечатление от увиденного.

 

Заметим, что это не в первый раз, когда в этом районе видят голубой источник. Год назад такая же лужа разлилась по дороге неподалеку. Тогда в этом тоже обвиняли местный завод.

Напомним, недавно в Днепре сливали нечистоты в Аптекарскую балку.

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