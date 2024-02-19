По улицам Днепра текли «альпийские» горные ручьи, но есть нюанс (ВИДЕО)

Неизвестный странный источник разлился по проспекту Свободы в Днепре.
Видео разлившейся вдоль дороги голубой лужи опубликовали в соцсетях.
Альпийские горные ручьи на проспекте Свободы, – комментируют видео днепряне.
Неизвестная жидкость пробилась из канализации и растеклась по траве. Горожане предполагают, что неестественно голубые отходы – это результат работы промышленного завода в этом районе.
Вредна ли для окружающей среды неизвестная голубая жидкость люди не знают, но говорят, что лужа «красивая», однако берет свое начало с канализации и это портит впечатление от увиденного.
Заметим, что это не в первый раз, когда в этом районе видят голубой источник. Год назад такая же лужа разлилась по дороге неподалеку. Тогда в этом тоже обвиняли местный завод.
Напомним, недавно в Днепре сливали нечистоты в Аптекарскую балку.
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