У Дніпрі зливали нечистоти в Аптекарську балку

Жителі приватного сектору забруднювали струмок, який протікає через Аптекарську балку.

Як повідомили у міськраді, до Аптекарської балки зливали нечистоти. Каналізаційну трубу вивели до струмка, який протікає через зелену зону. Про це комунальникам повідомили дніпряни, які забили на сполох через забруднення водойми.

Виявилося, що нечистоти до струмка потрапили з приватного сектору в Чечелівському районі.

Наразі комунальники затампували аматорські каналізаційні труби, щоб нечистоти більше не лилися до струмка.

«Ми розробили ноу-хау. Ось у таку звичайну пластикову пляшку ми засипали пісок. Далі її ми просовуємо у трубу, аби з неї вже нічого не витікало. Подібне ми вже робили у Гнилокіші, де також несумлінні мешканці вирішили його перетворити на озеро нечистот, – зазначили комунальники.

Витягти з труби пляшку буде важко, адже для цього необхідно перекопати значну ділянку землі.

Як зазначили в управлінні охорони навколишнього середовища ДМР, скидати нечистоти до водойм – заборонено. На території приватних садиб, де немає централізованої каналізації, мешканці повинні облаштувати вигрібні ями, куди можна скидати відходи.

Забруднення ставків/струмків/річок стічними водами карається штрафом. Для фізичних осіб воно сягає від 340 до 1360 грн, а для юридичних та підприємців – від 850 до 1700 грн.

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