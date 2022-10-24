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У Дніпрі біля дороги розлилося блакитне джерело

Сьогодні 12:33
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У Дніпрі помітили дивний блакитний струмок поблизу металургійного заводу.

Новости Днепра про У Дніпрі біля дороги розлилося блакитне джерело

Фотографії блакитної калюжі публікують в соцмережах дніпряни. Зазначається, що розлилася невідома рідина поблизу металургійного заводу. Вола пробилася з-під каналізаційного люку та вилилася на декілька метрів вздовж дороги.

Наразі невідомо, що це за рідина та чи шкідлива для навколишнього середовища та людей.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, який радіаційний фон на Дніпропетровщині 24 жовтня. 

Новости Днепра про У Дніпрі біля дороги розлилося блакитне джерело

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Новости Днепра про У Дніпрі біля дороги розлилося блакитне джерелоУкраїнська

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