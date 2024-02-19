В Днепре возле Кельнского бульвара на зебре столкнулись машины: движение затруднено

Будьте внимательны!

Сегодня, 19 февраля, в Днепре на проспекте Дмитрия Яворницкого (на перекрестке с Кельнским бульваром) произошла авария — там на зебре не поделили дорогу Volkswagen и Renault.

Об этом сообщает журналист dnepr.info.

Предварительно, пострадавших нет, но на этом участке дороги сильно затруднено движение.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в АНД районе столкнулись Jeep и Daewoo: водитель застрял в поврежденном авто.

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