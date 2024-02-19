У Дніпрі біля Кельнського бульвару на зебрі зіткнулися автівки: рух ускладнено

Будьте уважні!

Сьогодні, 19 лютого, у Дніпрі на проспекті Дмитра Яворницького (на перехресті з Кельнським бульваром) сталася аварія – там на зебрі не поділили дорогу Volkswagen та Renault.

Про це повідомляє журналіст dnepr.info.

Попередньо, постраждалих немає, але на цій ділянці дороги сильно ускладнено рух.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в АНД районі зіткнулися Jeep та Daewoo: водій застряг у пошкодженому авто.

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