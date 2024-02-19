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  • В Днепре черная ворона возглавила стаю белых цапель: фотограф снял странный союз на камеру

В Днепре черная ворона возглавила стаю белых цапель: фотограф снял странный союз на камеру

Сегодня 13:18
просмотров

Днепровская ворона решила воплотить в жизнь сказку о противном утенке, который стал красивым лебедем.

Новости Днепра про В Днепре черная ворона возглавила стаю белых цапель: фотограф снял странный союз на камеру

В небе над Днепром была замечена ворона, возглавившая стаю белых цапель. Удивительный союз удалось снять на камеру.

Какая ворона не мечтает стать большой белой цаплей? Днепр. 17.02.24 – пишет фотограф Валерий Кравченко в сообществе «Птицы Украины».

На фото видна черная ворона, которая прибилась к стае белых цапель и возглавила птичью колонну. В комментариях крылатую прозвали вожаком или предводителем стаи.

Так надо так постараться, чтобы воплотить мечту!

Это вожак!

Вполне возможно, что не просто мечтает, а себя и представляет.

Похоже, что еще и претендует на предводителя стаи, — комментируют люди.

Днепряне также предположили, что это вторая реинкарнация вороны, которая в прошлом была цаплей, поэтому сейчас решила присоединиться к бывшим родственникам. А кому-то этот случай напомнил известную датскую сказку Андерсена о гадком утенке, но в отличие от оригинальной истории, цапли благодушно приняли к себе птицу, которая внешне отличается от них.

Ворона значительно меньше размером, нежели белые цапли, которые вырастают до метра и имеют огромный клюв и длинную шею. Но похоже коренастые птицы не против соседства с другими крылатыми существами.

Новости Днепра про В Днепре черная ворона возглавила стаю белых цапель: фотограф снял странный союз на камеру

Новости Днепра про В Днепре черная ворона возглавила стаю белых цапель: фотограф снял странный союз на камеру

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