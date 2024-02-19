В Днепре более 120 домов отключили от отопления: адреса и причина

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре возле Кельнского бульвара на зебре столкнулись машины: движение затруднено.

Подачу тепла по указанным адресам обещают возобновить сразу после завершения работ.

Так, из-за проведения плановых работ остановлена котельная КП «Теплоэнерго», которая отапливает 126 домов. Временно прекращена подача тепла на ул. Национальной Гвардии, ул. Надежды Алексеенко, ул. Профессора Герасюты, ул. Братьев Воробьев, ул. Каунасская, ул. Криворожская, ул. Макарова, ул. Рабочая, ул. Павла Чубинского, в пер. Станкостроительный и пер. Лиственный.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Сегодня, 19 февраля, в Днепре более 120 домов остались без отопления.

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