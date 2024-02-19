В Днепре более 120 домов отключили от отопления: адреса и причина

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Так, из-за проведения плановых работ остановлена котельная КП «Теплоэнерго», которая отапливает 126 домов. Временно прекращена подача тепла на ул. Национальной Гвардии, ул. Надежды Алексеенко, ул. Профессора Герасюты, ул. Братьев Воробьев, ул. Каунасская, ул. Криворожская, ул. Макарова, ул. Рабочая, ул. Павла Чубинского, в пер. Станкостроительный и пер. Лиственный.
Подачу тепла по указанным адресам обещают возобновить сразу после завершения работ.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре возле Кельнского бульвара на зебре столкнулись машины: движение затруднено.
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