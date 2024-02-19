Люди йдуть пішки: у мережі показали рідкісне фото Амурського моста у Дніпрі

Амурський міст (його ще називають Старий міст) - важлива транспортна артерія, що поєднує правий та лівий береги Дніпра. Ним курсує як автомобільний транспорт, так і залізничний, крім того, тут проходять кілька маршрутів громадського транспорту.

Сам міст відкрили ще 18 травня 1884 року за проєктом інженера Миколи Белелюбського. На будівництво тоді було витрачено близько 4 мільйонів рублів. Важливо, що частину коштів пожертвував відомий учений, почесний житель Дніпра Олександр Поль.

Поява моста сприяла розвитку міста – поступово з провінційного Дніпро перетворився у великий промисловий і торговий центр. Уже на момент відкриття міст складався з двох ярусів: на нижньому – одноколійна залізниця, на верхньому – дорога для возів і пішоходів. Довжина переправи близько 1 395 м, ширина – 15,5 м. Примітно, що він був збудований без єдиного зварювального шва.

Через майже 50 років своєї роботи мосту знадобилася перша реконструкція, трапилося це 1920 року. 1935 року через Амурський міст пускають перший трамвай, який працює тут і в наші дні. У період Другої світової війни конструкція Старого моста сильно постраждала. Його довелося відбудовувати практично з нуля. У результаті таких перебудов від Старого мосту залишилися лише опори і зовнішня схожість конструкції. Новий міст був також і модернізований, у нього з`явився розвідний проліт. Другим днем народження моста прийнято вважати 1955 рік. 1956 року через міст пускають перший тролейбус.

У середині 70-х років 20 століття залізничний трафік з міста неухильно зростає, тому було прийнято рішення про розширення моста. Мост-дублер, одноярусний і схожий за конструкцією, був споруджений поряд зі Старим мостом 1977 року.

На жаль, у мережі збереглося не так багато старих фото моста, але є одна, якою нещодавно поділилися дніпряни у соцмережі. Точно невідомо, який саме рік зображено на знімку, але мостом вже курсують трамваї. Цікаво те, що люди, до того ж їх багато, переходять переправу пішки. Зараз так рідко роблять.

На задньому фоні видно велику кількість будівельних кранів – тобто місто активно розбудовується!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у мережі показали рідкісне ретрофото проспекту Яворницького у Дніпрі.

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