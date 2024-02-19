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  • В Іспанії знайшли мертвим російського пілота, який передав ЗСУ вертоліт Мі-8

В Іспанії знайшли мертвим російського пілота, який передав ЗСУ вертоліт Мі-8

Сьогодні 17:13
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Чи це була помста - поки невідомо.

Новости Днепра про В Іспанії знайшли мертвим російського пілота, який передав ЗСУ вертоліт Мі-8

Днями в Іспанії, у муніципалітеті Вільяхойоса, знайшли мертвим російського пілота Максима Кузьмінова, який зрадив рф та передав ЗСУ вертоліт Мі-8.

Про це повідомляє іспанське видання il-corrispondente.

Зазначається, що Кузьмінова застрелили – пострілів було 12. Також є інформація, що на тілі вбитого поліцейські знайшли гроші – 100 000 євро.

Нагадаємо, у серпні 2023 року на території України приземлився російський вертоліт Мі-8, який перевозив запчастини до винищувачів Су-27, Су-30 СМ. Російський пілот вертольота Максим Кузьмінов готувався до втечі з рф разом із повітряним судном пів року. За участь в операції йому пообіцяли нові документи, а також – 500 тисяч доларів.

У росії ця подія викликала резонанс. Співробітникам Головного розвідуправління Міністерства оборони рф (ГРУ) навіть наказали ліквідувати Кузьмінова. Чи це була помста – поки невідомо.

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Новости Днепра про В Іспанії знайшли мертвим російського пілота, який передав ЗСУ вертоліт Мі-8Українська

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