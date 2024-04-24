В Днепре ушел из жизни известный барабанщик и священник

На 58-м году жизни не стало Юрия Дана. Печальное известие сообщил Evgeny Gendin.
Юрий когда-то был в составе днепровской команды ДГУ, учасники которой стали вице-чемпиомами КВН 1987-88 годов. Также долго играл в группе на барабанах, а более 10 лет назад сменил профессию и стал священником — отцом Георгием и работал при храме онкологической больницы.
Очень грустно. Ушел в другой мир (он-то в него верил) наш бывший барабанщик, наш добрый товарищ Юра Дан. Очень грустно, – написал эксруководитель команды КВН ДГУ Евгений Гендин.
По словам Евгения, с Юрием они проработали 20 лет и вместе с командой объездили почти весь мир – США, Европу, а также страны так называемого бывшего СССР.
Евгений показал архивное фото со времен, когда Юрий был барабанщиком.
Прощай, Юра, отец Георгий. Классный барабанщик и добрый человек, – написал Евгений.
О причинах и обстоятельствах смерти Юрия не сообщается.
Светлая память.
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