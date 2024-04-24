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В Днепре ушел из жизни известный барабанщик и священник

Сегодня 13:33
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В Днепре умер известный бывший квнщик, музыкант и священник.

Новости Днепра про В Днепре ушел из жизни известный барабанщик и священник

На 58-м году жизни не стало Юрия Дана. Печальное известие сообщил Evgeny Gendin.

Юрий когда-то был в составе днепровской команды ДГУ, учасники которой стали вице-чемпиомами КВН 1987-88 годов. Также долго играл в группе на барабанах, а более 10 лет назад сменил профессию и стал священником — отцом Георгием и работал при храме онкологической больницы.

Очень грустно. Ушел в другой мир (он-то в него верил) наш бывший барабанщик, наш добрый товарищ Юра Дан. Очень грустно, – написал эксруководитель команды КВН ДГУ Евгений Гендин.

По словам Евгения, с Юрием они проработали 20 лет и вместе с командой объездили почти весь мир – США, Европу, а также страны так называемого бывшего СССР.

Евгений показал архивное фото со времен, когда Юрий был барабанщиком.

Новости Днепра про В Днепре ушел из жизни известный барабанщик и священник

Прощай, Юра, отец Георгий. Классный барабанщик и добрый человек, – написал Евгений.

О причинах и обстоятельствах смерти Юрия не сообщается.

Светлая память.

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