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В днепровских университетах и колледжах могут отменить онлайн-обучение

Сегодня 11:55
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Украинским вузам рекомендуют начать учебный год в офлайн-формате.

Новости Днепра про В днепровских университетах и колледжах могут отменить онлайн-обучение

Об этом говорится в письме Министерства образования и науки Украины. Новый учебный год советуют начать в аудиториях. Это касается университетов, колледжей и академий.

Как отмечает МОН, из-за пандемии и войны студенты учились онлайн, что привело к снижению качества образования. На это повлияли технические проблемы во время дистанционки и отсутствие эффективного фидбека, а также коммуникации из-за отсутствия техники для педагогов. Именно поэтому министерство предлагает вернуться в аудиторию.

Университеты должны принять максимальные усилия для обустройства укрытий, чтобы проводить там занятия во время воздушных тревог. В то же время это только рекомендации, а руководство вуза будет самостоятельно решать, возвращаться ли к очной учебе.

В МОН отметили, что эта рекомендация не касается территорий, где ведутся боевые действия или куда достает огонь российских РВСВ, систем типа С-300 или похожих.

Пока что в Днепре почти все университеты работают онлайн. По состоянию на 13 июля руководство вузов не сообщало о намерениях вернуться к очной учебе.

Заметим, что Днепр может подпадать под категорию территорий, куда достает баллистическое вооружение. Наш город вне зоны работы большинства РЗСВ и систем С-300, о которых идет речь в письме МОН, но к нам могут прилететь другие более дальнобойные снаряды.

Напомним, ранее о возвращении школьников к очной учебе заговорили в ГумДепе Днепра.

Новости Днепра про В днепровских университетах и колледжах могут отменить онлайн-обучениеУкраїнська Новости Днепра про В днепровских университетах и колледжах могут отменить онлайн-обучениеРусский

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