У Дніпрі з 1 вересня збираються повернути дітей до шкіл: деталі

У Дніпрі з 1 вересня можуть впровадити змішану форму навчання.

Про це йдеться в проєкті рішення, який опублікували на сайті міськради.

Тож з 1 вересня у Дніпрі планують скасувати дистанційку, натомість впровадять змішану форму навчання. Тобто діти повернуться до шкіл, але батьки зможуть вибрати як саме навчатиметься їхня дитина. Це стосується передусім тих школярів, хто зараз знаходиться за кордоном або наразі живе в Україні, але не в Дніпрі.

Також, якщо батьки не готові відпускати свою дитину до школи, тоді школяр зможе продовжити дистанційне навчання.

Організувати освітній процес у закладах загальної середньої, спеціалізованої мистецької освіти (далі – заклади освіти), підпорядкованих департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, з 01.09.2023 за змішаною (очною та дистанційною) формою навчання, – йдеться в документі. Відкрити свої двері зможуть ті школи, де облаштовані укриття. Таких в Дніпрі 116 зі 154. Зауважимо, що це тільки проєкт рішення і не підписаний міським головою. Тож його розглянуть на найближчих сесіях міськради та ухвалять остаточне рішення. Нагадаємо, раніше ми вже повідомляли про те, що діти зможуть повернутися до шкіл з 1 вересня. Читайте також:

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