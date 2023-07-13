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В Днепре на обезвоженном массиве неизвестные сломали колонку с водой

Сегодня 10:55
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В Днепре в очередной раз сломали колонку с водой на левом берегу.

Новости Днепра про В Днепре на обезвоженном массиве неизвестные сломали колонку с водой

На Левобережном-3 неизвестные сломали колонку, где местные набирали техническую воду. Об этом рассказали в сообществе на Facebook «Наш Левобережный-3».

По словам днепрянина Виталия, кто-то сломал ручку колонки для набора воды. Как отметили местные жители, это произошло перед тем, как на массиве выключили воду из-за проведения ремонтных работ.

Специально ли это сделали, или это была случайность — пока неизвестно.

Новости Днепра про В Днепре на обезвоженном массиве неизвестные сломали колонку с водой

Автор поста просит жителей массива осторожнее обращаться с колонками. Ранее на левом берегу местные жаловались на детей, которые качаются на колонках с водой и ломают их.

Заметим, вода в колонках техническая, поэтому ее лучше прокипятить перед употреблением в пищу. Скважины пробурили после зимних блекаутов, чтобы у местных был доступ к воде.

Как правильно пользоваться скважиной

  • Качать рычаг (ручка колонки) нужно частыми нижними короткими рывками, чтобы создать давление, а не, чтобы накачать мышцы!
  • Чтобы ручка не поднималась выше горизонтальной линии и не опускалась к земле. Воды больше не уйдет!
  • Частые, не очень быстрые и амплитуды движения облегчат набор воды и предотвратят преждевременный выход из строя колонки! Набирать воду просто!

Напомним, колонки с водой установили на правом берегу. ТУТ мы публиковали их расположение.

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