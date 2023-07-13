В Днепре на обезвоженном массиве неизвестные сломали колонку с водой

На Левобережном-3 неизвестные сломали колонку, где местные набирали техническую воду. Об этом рассказали в сообществе на Facebook «Наш Левобережный-3».
По словам днепрянина Виталия, кто-то сломал ручку колонки для набора воды. Как отметили местные жители, это произошло перед тем, как на массиве выключили воду из-за проведения ремонтных работ.
Специально ли это сделали, или это была случайность — пока неизвестно.
Автор поста просит жителей массива осторожнее обращаться с колонками. Ранее на левом берегу местные жаловались на детей, которые качаются на колонках с водой и ломают их.
Заметим, вода в колонках техническая, поэтому ее лучше прокипятить перед употреблением в пищу. Скважины пробурили после зимних блекаутов, чтобы у местных был доступ к воде.
Напомним, колонки с водой установили на правом берегу. ТУТ мы публиковали их расположение.
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