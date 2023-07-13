У дніпровських університетах та коледжах можуть скасувати онлайн-навчання

Українським ВНЗ рекомендують почати навчальний рік в офлайн-форматі.

Про це йдеться у листі Міністерства освіти та науки України. Новий навчальний рік рекомендують почати в аудиторіях. Це стосується університетів, коледжів та академій.

Як зазначає МОН, через пандемію та війну студенти навчалися онлайн, що призвело до зниження якості освіти. На це повпливали технічні проблеми під час дистанційки та відсутність ефективного фідбеку й комунікації, через брак техніки для освітян. Саме тому міністерство пропонує повернутися в аудиторії.

Університети мають вжити максимальних зусиль для облаштування укриттів, щоб проводити там заняття під час повітряних тривог. Водночас це тільки рекомендації, а керівництво ВНЗ самостійно вирішуватиме, чи повертатися до очного навчання.

У МОН зазначили, що ця рекомендація не стосується територій, де ведуться бойові дії, або куди дістає вогонь російських РЗСВ, систем типу С-300 або схожих.

Наразі у Дніпрі майже всі університети працюють онлайн. Поки що керівництво ВНЗ не повідомляло про наміри повернутися до очного навчання.

Зауважимо, що Дніпро може підпадати під категорію територій, куди дістає балістичне озброєння. Наше місто поза зоною роботи більшості РЗСВ та систем С-300 про які йдеться в листі МОН, але до нас можуть прилетіти інші більш далекобійні снаряди.

Нагадаємо, раніше про повернення школярів до очного навчання заговорили в ГумДепі Дніпра.

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