В Днепре в озере Котлован утонул 26-летний мужчина

В среду, 12 июля, в озере Котлован обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Около 16 часов вечера к спасателям обратились местные и сообщили, что на озере Котлован, возле улицы Журналистов, мужчина пошел купаться и пропал.

На место выехали водолазы-спасатели. Тщательно обследовав водоем, в 20-метрах от берега и на глубине 3 метра чрезвычайники нашли тело 26-летнего мужчины.

Водолазы извлекли погибшего из воды и передали его сотрудникам полиции.

Напомним, на Днепропетровщине в реке утонул мужчина. Кроме этого, в Днепре внук нашел в реке тело своей пропавшей бабушки.

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