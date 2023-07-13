В Днепре в озере Котлован утонул 26-летний мужчина

Об этом сообщили в ГСЧС.
Около 16 часов вечера к спасателям обратились местные и сообщили, что на озере Котлован, возле улицы Журналистов, мужчина пошел купаться и пропал.
На место выехали водолазы-спасатели. Тщательно обследовав водоем, в 20-метрах от берега и на глубине 3 метра чрезвычайники нашли тело 26-летнего мужчины.
Водолазы извлекли погибшего из воды и передали его сотрудникам полиции.
Напомним, на Днепропетровщине в реке утонул мужчина. Кроме этого, в Днепре внук нашел в реке тело своей пропавшей бабушки.
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