В Днепре на Монастырском острове пара занялась любовью посреди пляжа

Когда захотелось острых ощущений.

Сегодня на Монастырском острове посреди пляжа пара занималась сексом.

Горожане спрятались в кабинке для переодевания и предались страсти.

Об этом сообщает dnepr.info.

Экстремалов не остановило ни то, что на улице еще день, ни то, что на пляже были и другие отдыхающие, в том числе дети.

Отметим, что в Украине секс в публичном месте приравнивается к хулиганству. За него человек может понести наказание по статье 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство).

Напомним, ранее мы писали, что Днепр получил “титул” столицы эротического массажа: подробности.

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