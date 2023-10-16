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В Днепровском районе Renault врезался в дерево: пострадала 70-летняя женщина

Сегодня 18:10
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Женщину госпитализировали.

Новости Днепра про В Днепровском районе Renault врезался в дерево: пострадала 70-летняя женщина

Сегодня, 16 октября, на автодороге недалеко от села Кулиши в Днепровском районе произошла авария. Там водитель легкового автомобиля Renault Duster съехала с трассы и столкнулась с деревом.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Спасатели достали 70-летнюю пострадавшую из изуродованного авто и передали ее медикам для дальнейшей госпитализации.

Новости Днепра про В Днепровском районе Renault врезался в дерево: пострадала 70-летняя женщина

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать полицейские.

Будьте осторожны на дорогах и соблюдайте правила дорожного движения!

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине в реке утонул BMW: есть погибшие.

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Новости Днепра про В Днепровском районе Renault врезался в дерево: пострадала 70-летняя женщинаУкраїнська Новости Днепра про В Днепровском районе Renault врезался в дерево: пострадала 70-летняя женщинаРусский

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