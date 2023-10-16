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  • У Дніпровському районі Renault врізався в дерево: постраждала 70-річна водійка

У Дніпровському районі Renault врізався в дерево: постраждала 70-річна водійка

Сьогодні 18:10
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Жінку госпіталізували.

Новости Днепра про У Дніпровському районі Renault врізався в дерево: постраждала 70-річна водійка

Сьогодні, 16 жовтня, на автошляху неподалік села Куліші у Дніпровському районі сталася аварія. Там водійка легкового автомобіля Renault Duster з’їхала з траси та зіткнулася з деревом.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники дістали 70-річну постраждалу з понівеченого авто та передали її медикам для подальшої госпіталізації.

Новости Днепра про У Дніпровському районі Renault врізався в дерево: постраждала 70-річна водійка

Усі обставини ДТП будуть встановлювати поліцейські.

Будь ласка, будьте обережні на дорогах та дотримуйтеся правил дорожнього руху!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині у річці втонув BMW: є загиблі.

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Новости Днепра про У Дніпровському районі Renault врізався в дерево: постраждала 70-річна водійкаУкраїнська

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