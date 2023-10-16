У Дніпровському районі Renault врізався в дерево: постраждала 70-річна водійка

Жінку госпіталізували.

Сьогодні, 16 жовтня, на автошляху неподалік села Куліші у Дніпровському районі сталася аварія. Там водійка легкового автомобіля Renault Duster з’їхала з траси та зіткнулася з деревом.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники дістали 70-річну постраждалу з понівеченого авто та передали її медикам для подальшої госпіталізації.

Усі обставини ДТП будуть встановлювати поліцейські.

Будь ласка, будьте обережні на дорогах та дотримуйтеся правил дорожнього руху!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині у річці втонув BMW: є загиблі.

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