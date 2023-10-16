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На Дніпропетровщині у річці втонув BMW: є загиблі

Сьогодні 13:06
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Будь ласка, будьте обережні на дорогах!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині у річці втонув BMW: є загиблі

Сьогодні вранці, 16 жовтня, у селі Іванівка Петриківської громади у річці Оріль місцеві побачили легковий автомобіль.

На місце прибули рятувальники. Вони з’ясували, що BMW знаходиться у воді на відстані 4 метрів від берега.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 9:20.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині у річці втонув BMW: є загиблі

Новости Днепра про На Дніпропетровщині у річці втонув BMW: є загиблі

За допомогою троса ДСНС-ники дістали легковик з води. У салоні автомобіля вони виявили тіла трьох загиблих осіб: двох чоловіків та жінку.

Усі обставини події будуть встановлювати правоохоронці.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині у річці втонув BMW: є загиблі

Новости Днепра про На Дніпропетровщині у річці втонув BMW: є загиблі

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі Skoda врізалася у стовп та перекинулася: постраждали чоловік та троє дітей. Також ми повідомляли, що через негоду у Дніпрі ускладнено рух: у центрі та на Набережній Заводській величезні затори.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині у річці втонув BMW: є загибліУкраїнська

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