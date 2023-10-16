Через негоду у Дніпрі ускладнено рух: у центрі та на Набережній Заводській величезні затори

Будьте максимально обережні на дорогах!

Сьогодні, 16 жовтня, Дніпро накрила негода – дощ йде від самого ранку, а також дує сильний вітер.

Через погані погодні умови на дорогах Дніпра сильно ускладнено рух.

Так, на проспекті Яворницького зібрався величезний затор – автівки рухаються дуже повільно.

А на Набережній Заводській фура повністю перекрила дорогу у бік житлового масиву Червоний Камінь.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом та будьте обережні!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі та області оголосили жовтий рівень небезпеки: дмухатиме 15-20 м/с.

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