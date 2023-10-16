Через негоду у Дніпрі ускладнено рух: у центрі та на Набережній Заводській величезні затори

Сьогодні, 16 жовтня, Дніпро накрила негода – дощ йде від самого ранку, а також дує сильний вітер.
Через погані погодні умови на дорогах Дніпра сильно ускладнено рух.
Так, на проспекті Яворницького зібрався величезний затор – автівки рухаються дуже повільно.
А на Набережній Заводській фура повністю перекрила дорогу у бік житлового масиву Червоний Камінь.
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом та будьте обережні!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі та області оголосили жовтий рівень небезпеки: дмухатиме 15-20 м/с.
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Будь ласка, будьте обережні на дорогах!
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Бережіть себе!