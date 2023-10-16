Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Через негоду у Дніпрі ускладнено рух: у центрі та на Набережній Заводській величезні затори

Через негоду у Дніпрі ускладнено рух: у центрі та на Набережній Заводській величезні затори

Сьогодні 12:39
просмотров

Будьте максимально обережні на дорогах!

Сьогодні, 16 жовтня, Дніпро накрила негода – дощ йде від самого ранку, а також дує сильний вітер.

Через погані погодні умови на дорогах Дніпра сильно ускладнено рух.

Так, на проспекті Яворницького зібрався величезний затор – автівки рухаються дуже повільно.

Новости Днепра про Через негоду у Дніпрі ускладнено рух: у центрі та на Набережній Заводській величезні затори

А на Набережній Заводській фура повністю перекрила дорогу у бік житлового масиву Червоний Камінь.

Новости Днепра про Через негоду у Дніпрі ускладнено рух: у центрі та на Набережній Заводській величезні затори

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом та будьте обережні!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі та області оголосили жовтий рівень небезпеки: дмухатиме 15-20 м/с. 

Читайте також:

Новости Днепра про Через негоду у Дніпрі ускладнено рух: у центрі та на Набережній Заводській величезні заториУкраїнська

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На Дніпропетровщині у річці втонув BMW: є загиблі
Новини Дніпра
Сьогодні 13:06
На Дніпропетровщині у річці втонув BMW: є загиблі

Будь ласка, будьте обережні на дорогах!

У Нікополі батько ґвалтував маленьких доньок та сина, а мама не реагувала: що зараз з дітьми
Новини Дніпра
Сьогодні 12:56
У Нікополі батько ґвалтував маленьких доньок та сина, а мама не реагувала: що зараз з дітьми

На Дніпропетровщині судитимуть батька, який ґвалтував своїх неповнолітніх доньок та…

В Україні вже почалася зима: де випав сніг та вдарили морози
новини України
Сьогодні 11:50
В Україні вже почалася зима: де випав сніг та вдарили морози

Сподіваємося, у Дніпрі така погода буде не скоро...

У Дніпрі та області оголосили жовтий рівень небезпеки: дмухатиме 15-20 м/с
Новини Дніпра
Сьогодні 10:20
У Дніпрі та області оголосили жовтий рівень небезпеки: дмухатиме 15-20 м/с

Бережіть себе!

Наверх