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В Україні вже почалася зима: де випав сніг та вдарили морози

Сьогодні 11:50
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Сподіваємося, у Дніпрі така погода буде не скоро...

Новости Днепра про В Україні вже почалася зима: де випав сніг та вдарили морози

В Україні вже почалася справжня зима – Карпати засипало снігом. Крім того, там вдарив мороз.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Станом на 08:00 16.10.2023 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 30 м), вітер західний, 4 м/с, температура повітря -6°С, – йдеться у повідомленні.

А це відео з мережі:

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі та області оголосили жовтий рівень небезпеки: дмухатиме 15-20 м/с.

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Новости Днепра про В Україні вже почалася зима: де випав сніг та вдарили морозиУкраїнська

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