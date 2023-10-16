В Україні вже почалася зима: де випав сніг та вдарили морози

В Україні вже почалася справжня зима – Карпати засипало снігом. Крім того, там вдарив мороз.
Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
Станом на 08:00 16.10.2023 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 30 м), вітер західний, 4 м/с, температура повітря -6°С, – йдеться у повідомленні.
А це відео з мережі:
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі та області оголосили жовтий рівень небезпеки: дмухатиме 15-20 м/с.
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