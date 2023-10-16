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  • У Кривому Розі Skoda врізалася у стовп та перекинулася: постраждали чоловік та троє дітей

У Кривому Розі Skoda врізалася у стовп та перекинулася: постраждали чоловік та троє дітей

Сьогодні 08:30
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Учора, 15 жовтня, у Кривому Розі сталася жахлива аварія.

Новости Днепра про У Кривому Розі Skoda врізалася у стовп та перекинулася: постраждали чоловік та троє дітей

Там на вулиці Алмазній Центрально-Міського району водій Skoda Fabia не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль врізався у стовп та перекинувся.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 19:50.

На жаль, у результаті аварії постраждали 4 людини: 32-річний чоловік, 16-річний хлопець та дві 14-річні дівчини. З різними видами травм їх госпіталізували до лікарень міста.

Усі обставини аварії будуть встановлювати слідчі з ДТП.

Новости Днепра про У Кривому Розі Skoda врізалася у стовп та перекинулася: постраждали чоловік та троє дітей

Новости Днепра про У Кривому Розі Skoda врізалася у стовп та перекинулася: постраждали чоловік та троє дітей

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Новости Днепра про У Кривому Розі Skoda врізалася у стовп та перекинулася: постраждали чоловік та троє дітейУкраїнська

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