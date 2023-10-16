У Кривому Розі Skoda врізалася у стовп та перекинулася: постраждали чоловік та троє дітей

Там на вулиці Алмазній Центрально-Міського району водій Skoda Fabia не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль врізався у стовп та перекинувся.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 19:50.
На жаль, у результаті аварії постраждали 4 людини: 32-річний чоловік, 16-річний хлопець та дві 14-річні дівчини. З різними видами травм їх госпіталізували до лікарень міста.
Усі обставини аварії будуть встановлювати слідчі з ДТП.
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