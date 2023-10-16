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Новини Заряджайте все: сьогодні у Дніпрі сотні мешканців залишаться без світла на 9 годин
Заряджайте все: сьогодні у Дніпрі сотні мешканців залишаться без світла на 9 годин
Ще є час підзарядити гаджети!
Сьогодні, 16 жовтня, у Дніпрі сотні мешканців залишаться без світла з 8:00 до 17:00.
Причина – проведення ремонтних робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже,
16 жовтня з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
вул. Гладкова: 22-32 (парні);
вул. Інженерна: 8, 10;
вул. Казакевича: 5, 7;
вул. Агатової: 1;
вул. Бєхтерева: 1;
вул. Бориса Кротова: 17, 19, 24, 39;
вул. Бутакова: 4;
вул. Веселка: 1, 2-А, 3, 5, 7, 15, 20-А, 22-А, 24, 26-А, 27, 32, 36, 38, 48, 96, 181, 211;
вул. Весняна: 5, 16, 31, 35;
вул. В’ячеслава Тютіна;
вул. Данила Нечая: 3-9, 11-25 (непарні), 29, 31;
вул. Дорога: 1-А, 2, 3, 5-А, 7, 14, 16;
вул. Заводська: 36;
вул. Земська: 1, 3-А;
вул. Оздоровча: 18, 20;
вул. Північна: 3, 15;
вул. Підмогильного: 5-Б, 7, 9, 17-Т, 21;
вул. Солом’янська: 4-14 (парні), 17, 18, 22, 24, 25, 27, 28, 35, 42, 54, 56, 104, 131-Г;
вул. Татарська: 8, 10, 131-Г, 141, 143, 154, 159, 163, 164-Б, 165, 167, 175, 177, 179;
вул. Яхонтова: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12-А, 20, 21, 25, 31, 33;
пров. Блакитний: 2-8, 10-12, 14-17, 20-23, 25, 27-31, 33, 35;
пров. Бурштиновий: 1-6, 11, 12-А, 14-20 (парні), 26, 157;
пров. В’ячеслава Тютіна;
пров. Рожевий: 1, 3-5, 7-17, 20-22, 26-32, 34, 38;
пров. Смарагдовий: 1, 2-А, 3-7, 9-15 (непарні), 16-23, 25-33 (непарні);
пров. Фіалковий: 1-13, 15, 18, 19, 21, 23-27, 29-31, 34, 36-41, 43, 44-60 (парні).
Якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
(056) 732-12-12;
(095) 732-12-12;
(096) 732-12-12;
(073) 732-12-12.
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Автор:
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