Заряджайте все: сьогодні у Дніпрі сотні мешканців залишаться без світла на 9 годин

Ще є час підзарядити гаджети!

Сьогодні, 16 жовтня, у Дніпрі сотні мешканців залишаться без світла з 8:00 до 17:00.

Причина – проведення ремонтних робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, 16 жовтня з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Гладкова: 22-32 (парні);

вул. Інженерна: 8, 10;

вул. Казакевича: 5, 7;

вул. Агатової: 1;

вул. Бєхтерева: 1;

вул. Бориса Кротова: 17, 19, 24, 39;

вул. Бутакова: 4;

вул. Веселка: 1, 2-А, 3, 5, 7, 15, 20-А, 22-А, 24, 26-А, 27, 32, 36, 38, 48, 96, 181, 211;

вул. Весняна: 5, 16, 31, 35;

вул. В’ячеслава Тютіна;

вул. Данила Нечая: 3-9, 11-25 (непарні), 29, 31;

вул. Дорога: 1-А, 2, 3, 5-А, 7, 14, 16;

вул. Заводська: 36;

вул. Земська: 1, 3-А;

вул. Оздоровча: 18, 20;

вул. Північна: 3, 15;

вул. Підмогильного: 5-Б, 7, 9, 17-Т, 21;

вул. Солом’янська: 4-14 (парні), 17, 18, 22, 24, 25, 27, 28, 35, 42, 54, 56, 104, 131-Г;

вул. Татарська: 8, 10, 131-Г, 141, 143, 154, 159, 163, 164-Б, 165, 167, 175, 177, 179;

вул. Яхонтова: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12-А, 20, 21, 25, 31, 33;

пров. Блакитний: 2-8, 10-12, 14-17, 20-23, 25, 27-31, 33, 35;

пров. Бурштиновий: 1-6, 11, 12-А, 14-20 (парні), 26, 157;

пров. В’ячеслава Тютіна;

пров. Рожевий: 1, 3-5, 7-17, 20-22, 26-32, 34, 38;

пров. Смарагдовий: 1, 2-А, 3-7, 9-15 (непарні), 16-23, 25-33 (непарні);

пров. Фіалковий: 1-13, 15, 18, 19, 21, 23-27, 29-31, 34, 36-41, 43, 44-60 (парні).

Якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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